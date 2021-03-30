شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء سلوفاكيا يستقيل من منصبه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس وزراء سلوفاكيا إيغور ماتوفيتش الثلاثاء عن استقالته على خلفية انتقادات لاذعة لقراره شراء لقاحات روسية ولإدارته الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

واختارت الرئيسة سوزانا تشابوتوفا وزير المال إدوارد هيغير للحلول مكانه في مراسم بسيطة تمت في العاصمة براتيسلافا نقلها التلفزيون الرسمي مباشرة.

وكتب ماتوفيتش على فيسبوك قبل المراسم: حين تأخذ سنة واحدة عشر سنوات من عمرك كان ذلك شرفاً وشكراً لكم.

وبعد تسليمه منصبه، أفاد الصحفيين: رجاء سامحوني على كل الأخطاء التي ارتكبتها خلال العام الماضي.. بوسعكم أن تثقوا برئيس الوزراء الجديد.

وتواجه سلوفاكيا أحد أعلى معدلات الوفيات نسبة إلى عدد السكان في العالم.

ووصل ماتوفيتش، وهو رجل أعمال سابق في قطاع الطباعة، إلى الحكم بعد فوزه على الشعبويين مع اعتماده خطاباً مناهضاً للفساد.

واستلم منصبه في 21 مارس 2020 حين بدأ الوباء ينتشر في أوروبا. وخلال أزمة الوباء، واجه ماتوفيتش انتقادات لاذعة في البلد السوفييتي السابق الذي يعد 5,4 مليون نسمة والذي بات عضواً في الاتحاد الأوروبي، واتهمه معارضون بافتقاده لمهارات التواصل وارتكابه أخطاء سياسية.

وأثار قراره شراء لقاح «سبوتنيك في» الروسي انقساماً واسعاً، مع وصف وزير الخارجية السابق إيفان كوركوك اللقاح بمثابة أداة حرب هجينة.

وينتمي هيغير (44 عاماً)، وهو رجل أعمال أيضاً، لحزب أولانو. وذكرت وسائل إعلام محلية أن معظم الوزراء الحاليين في الحكومة سيحتفظون بحقائبهم، بما في ذلك بعض الوزراء الذين استقالوا خلال الاسابيع القليلة الماضية مع تصاعد الأزمة السياسية في البلاد.