رئيس المنظمة البحرية الدولية يرسل خطاب شكر لمصر بعد تعويم «إيفر جيفن»

القاهرة : ”الخليج 365”

أرسل رئيس المنظمة البحرية الدولية كيتا ليم، خطاب شكر إلى مصر بسبب تعاملها الاحترافي في أزمة جنوح السفينة البنمية «إيفر جيفن» في المدخل الجنوبي لقناة السويس، والذي نتج عنه تعويمها وإعادة فتح أهم ممر ملاحي في العالم إلى للعمل.

وقال رئيس المنظمة البحرية الدولية في خطابه، الثلاثاء، إن المنظمة البحرية الدولية وأمانتها العامة تعرب عن شكرها وثنائها لحكومة جمهورية مصر العربية، على الجهود المتميزة لحل التحديات التي أثارها جنوح السفينة في قناة السويس.

وأضاف: «أود أن أعرب لكم شخصياً عن تقديري للاجتماع الذي عقدناه، لمناقشة أحدث المعلومات عن حادثة قناة السويس».

وأثنى رئيس المنظمة البحرية الدولية على التعاون والعمل المكثف والدؤوب للحكومة المصرية، وذلك عقب تعويم السفينة بأمان واستئناف العبور عبر واحدة من طرق التجارة ازدحاماً في العالم.

وأعرب رئيس المنظمة البحرية الدولية عن تقديره لعمال الإنقاذ والقاطرات والجرافات وجميع الأطراف الأخرى التي ساهمت في إدارة تعويم السفينة الجانحة وطاقمها وحمولتها، من دون أي خسائر خصوصاً على المستوى البيئي.

وختم خطابه، قائلاً: «أتطلع إلى معرفة نتائج التحقيقات في الحادثة، حتى تتمكن المنظمة من التصرف بناءً على أي توصيات مستمدة من النتائج».

وجنحت السفينة «إيفر جيفن» في قناة السويس الثلاثاء الماضي، مسببة أزمة عالمية في واحدة من أهم القنوات التجارية في العالم، قبل أن تتمكن مصر أخيراً، من تعويمها، عقب ستة أيام من تعطل حركة الملاحة في الممر الملاحي.

أكد رئيس هيئة القناة أسامة ربيع، أن عبور السفن المنتظرة عند مداخل القناة سيستغرق «ثلاثة أيام ونصف اليوم تقريباً».

وقال ربيع في تصريحات لقناة محلية إن «العمل في القناة سيستمر على مدار 24 ساعة» عقب تعويم السفينة الجانحة، ويتوقع أن يستغرق عبور السفن المنتظرة عند مداخل الممر المائي «ثلاثة أيام ونصف اليوم تقريباً» بعد ذلك. وبحسب موقع «لويدز ليست» فإن عدد السفن التي تنتظر عبور قناة السويس بلغ، صباح الاثنين، 425 سفينة.

وأثنى الرئيس المصري على نجاح المصريين في إنهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس. وقال في تغريدات نشرها بحسابه على «تويتر» عقب نجاح عملية تحريك السفينة البنمية في القناة: لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس على الرغم من التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب، وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، ليطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري.

وأضاف: إنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنياً وعملياً في إنهاء هذه الأزمة. وتابع: «لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوماً، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهداً على أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون.. وسلاماً يا بلادي».