شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تخسر ودياً من إيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز منتخب إيران على نظيره السوري 3-صفر الثلاثاء في طهران في مباراة دولية ودية لكرة القدم ضمن استعداداتهما لاستكمال التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وفرض المنتخب الإيراني أفضليته في الشوط الأول ونجح في الدقيقة الثانية من تسجيل هدفه الأول برأسية متقنة لمهاجم بيرسيبوليس حسين كنعاني زاديغان.

وواصل المنتخب الإيراني أفضليته حتى الدقيقة 27 التي شهدت أول امتداد هجومي لسوريا بفرصة لعبدالرحمن بركات تصدى لها الحارس الإيراني علي رضا إلى أن حملت الدقيقة 38 هدف إيران الثاني إثر انفراد لجناح شارلروا البلجيكي علي كولي زاده تصدى له الحارس إبراهيم عالمة، فارتدت الكرة إلى مهاجم زينيت سان بطرسبورغ الروسي سردار أزمون الذي لم يجد صعوبة في ايداعها المرمى.

وبدأ الشوط الثاني بفرصة لمهاجم بورتو البرتغالي مهدي طارمي تصدى لها الحارس السوري عالمة قبل أن يتحسن أداء منتخب بلاده نسبياً، وسنحت لمحمود مواس فرصة تقليص الفارق داخل المنطقة لكن كرته القوية ردتها العارضة وتهيأت أمامه فلعبها بجوار المرمى.

واستعاد المنتخب الإيراني أفضليته وأكدها في الدقيقة 81 بهدف ثالث حمل توقيع مهاجم ايك أثينا اليوناني كريم أنصاري.

وكان منتخب سوريا خسر مباراته الودية الأولى الخميس الماضي أمام نظيره البحريني في المنامة 1-3، ووضح تأثره بغياب عدد من عناصره الأساسية أمثال عمر السومة وأحمد الصالح وحسين جويد وعلاء الدالي.

وتتصدر سوريا فرق المجموعة الآسيوية الأولى للتصفيات المزدوجة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات مقابل 7 نقاط للصين (من 4 مباريات) والفلبين و3 نقاط لجزر المالديف ولاشيء لجوام.

وكان الاتحاد الآسيوي اختار الصين لاستكمال باقي مباريات المجموعة عبر طريقة التجمع في يونيو المقبل. وستلعب سوريا مع جوام في 7 منه ومع المالديف في 11 منه قبل أن تختتم مشوارها بلقاء الصين في 15 يونيو.

من جهته يحتل المنتخب الإيراني المركز الثالث في المجموعة الآسيوية الثالثة برصيد 6 نقاط من 4 مباريات خلف العراق المتصدر 11 نقطة من 5 مباريات والبحرين الثانية 9 نقاط من 5 مباريات، مقابل 5 نقاط لهونج كونج الرابعة ونقطة واحدة لكمبوديا الخامسة والأخيرة.