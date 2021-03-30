شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لمنع تداول الوجبات أمام المطاعم والمنازل في رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

أطلقت شرطة رأس الخيمة، ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية، حملة استهدفت أصحاب المطاعم، لتوعيتهم بمنع بيع الوجبات وتوزيعها أمام المطاعم والمنازل، للحيلولة دون تشكيل تجمعات خلال شهر رمضان المبارك، حفاظاً على سلامة المجتمع، في إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة (كوفيد 19).

وأكد العقيد د. راشد السلحدي، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، تشكيل فريق برئاسة الرائد راشد بلهون، رئيس قسم الشرطة المجتمعية، لتقديم التوعية لأصحاب المطاعم على مستوى الإمارة بعدم استقبال أي طلب من الجمهور لتوفير وجبات إفطار الصائمين، وتوزيعها عشوائياً أمام المطاعم والمنازل، لتجنب التجمعات، التي تؤدي لانتقال عدوى (كورونا المستجد)، وتوزيعها بطرق آمنة وصحية، عبر التنسيق مع الجهات المختصة والمؤسسات الخيرية، واتباع أقصى درجات الوقاية بجميع المطاعم، وأبرزها المحافظة على صحة معدي الطعام ومقدمي الخدمة، ووضع الوجبات في صناديق أو أكياس محكمة الإغلاق، ومراعاة النظافة والصحة العامة، وارتداء الكمامات والقفازات.