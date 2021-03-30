شكرا لقرائتكم خبر عن ائتلاف الأمل والخبراء وصناع القرار يتعهدون بسد فجوة التحصين العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

خلصت «القمة العالمية للتحصين والخدمات اللوجيستية» التي نظمها «ائتلاف الأمل» يومي 29 و30 مارس تحت رعاية وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات العربية المتحدة، إلى أهمية العمل والتعاون والشراكة لسد فجوة التحصين العالمية بأسرع وقتٍ ممكن.

وشهدت القمة الافتراضية التي استضافتها إمارة أبوظبي، خلال اليومين المنصرمين سلسلة من الجلسات النقاشية والحوارات بمشاركة عدد من أبرز المتخصصين من حول العالم في مجال الرعاية الصحية والمبادرات الخيرية وصناع القرار وكبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص. وقد أجمع المشاركون على أن الابتكار والإبداع والشمولية هي السبيل الحقيقي لإيجاد حلٍ عالمي لمكافحة وباء كوفيد -19 وضمان إيصال اللقاح بشكل عادل للجميع.

الجاهزية والتخطيط

وبدأت الجلسة الأولى تحت عنوان «الجاهزية والتخطيط المسبق للاستجابة للطلب المتنامي على اللقاح ومواجهة التحديات» والتي استقطبت نخبة من الخبراء العالميين المتميزين من بينهم: البروفيسور نحمان آش المنسق الوطني لجهود مواجهة «كوفيد-19» في إسرائيل، وناظم الزهاوي عضو البرلمان والوزير المسؤول عن إدارة لقاح «كوفيد - 19» في المملكة المتحدة، والدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات ومدير إدارة الأمراض المعدية لدى مركز أبوظبي للصحة العامة، وراشد سيف القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة «رافد».

وناقش الخبراء، أفضل الطرق التي تُعزز التنسيق وتساعد في التغلب على تحديات برنامج التحصين العالمي الشامل ضد فيروس كوفيد -19. كما تمت مناقشة الدروس المستفادة من جهود التحصين الإقليمية.

7 ملايين جرعة

واستعرضت فريدة الحوسني آخر مستجدات الوضع الصحي في دولة الإمارات قائلة: «قمنا بإعطاء ما يزيد على 7 ملايين جرعة من لقاحات كورونا في مختلف أنحاء الإمارات وتغطية تطعيم 52% من السكان المؤهلين لتلقي اللقاح بمعدل 70 لكل 100»

وقال البروفيسور نحمان آش، إننا ماضون في تلقيح الشعب الإسرائيلي وتمكنا من تلقيح أكثر من 5 ملايين من المواطنين من بين 6 ملايين شخص مؤهلين للحصول على اللقاحات في غضون 3 أشهر فقط.

وأكد نديم زهاوي، أن السلطات في المملكة المتحدة قامت بتلقيح 28 مليون شخص بالجرعة الأولى حتى أمس، وتجاوزوا 30 مليون شخص في الجرعة الثانية منذ 8 ديسمبر الماضي مهنئاً الإمارات وإسرائيل على ما وصلتا إليه من إنجازات.

وقال راشد سيف القبيسي: «لقد كان كوفيد -19 بمثابة اختبار لقياس مدى استعداد أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم وقدرتها على الاستجابة. وفي الوقت الذي تعمل فيه الدول على تأمين اللقاحات لمواطنيها من أجل تحقيق التحصين الشامل بأسرع ما يمكن، تواجه أنظمة الرعاية الصحية في الوقت الراهن تحدياً آخر غير مسبوق».

العمليات اللوجيستية

وبحثت جلسة النقاش التي ركزت على الشرق الأوسط بعنوان «تنسيق العمليات اللوجيستية للقاح في الشرق الأوسط» في كيفية حصول المناطق النائية ومناطق الصراعات على اللقاح، مع تسجيل منطقة الشرق الأوسط لأعلى معدلات التطعيم في العالم. وتطرق المشاركون إلى تنفيذ برامج التطعيم والتحديات المستمرة في المنطقة وسبل معالجتها، إلى جانب الدور الذي يمكن أن تلعبه المنطقة في دعم توصيل اللقاحات بكفاءة وفاعلية إلى أجزاء أخرى من العالم.

واشتملت قائمة المتحدثين الرئيسيين كلاً من: الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري، الوكيل المساعد للصحة العامة في مملكة البحرين، والدكتور هاني جخدار، وكيل وزارة الصحة العامة في المملكة العربية السعودية، والدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد للمراكز والعيادات الصحية والصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، وغسان عبود، رئيس مجلس إدارة مجموعة غسان عبود، ومؤسس «أورينت» للإغاثة الإنسانية، وسايمون بلاند، الرئيس التنفيذي لشركة «جلايد» GLIDE، والدكتورة رنا حجة، مديرة إدارة البرامج للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية.

التغلب على التحديات

وفي جلسة حوارية أخرى ركزت على إفريقيا بعنوان «التغلب على التحديات اللوجيستية المعقدة لضمان الوصول العادل للقاحات في جميع أنحاء إفريقيا» دار النقاش حول أهمية الشراكات في سلاسل التوريد لسد الفجوات الجغرافية، والتغلب على التحديات المالية وتحديات البنية التحتية، ومع وصول إجمالي عدد السكان إلى أكثر من 1.2 مليار نسمة في 54 دولة، وتصنيف 33 منها في فئة «أقل الدول نمواً»، تفرض إفريقيا التحدي الأكبر في التمويل والخدمات اللوجيستية للسلطات والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على ضمان الوصول العادل للقاحات إلى كل الشعوب. وتناول الخبراء في هذه الجلسة السبل التي ستكمن الشركاء في سلسلة التوريد من توفير اللقاح في القارة. وضمت قائمة المشاركين: الدكتور أوساجي إيهانير، وزير الصحة في نيجيريا، والسيناتور موتاهي كاجوي سكرتير مجلس الوزراء لدى وزارة الصحة في جمهورية كينيا، وديفيد هادلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميديكلينيك» الشرق الأوسط، وكاشف خالد، المدير الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط لاتحاد النقل الجوي الدولي «أياتا»، وبروس موكايا أوريانا، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أديس أبابا، والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي.

التوزيع في آسيا

واختتمت القمة بالجلسة التي ركزت على آسيا تحت عنوان «إنتاج اللقاح وتوزيعه في جميع أنحاء آسيا». وقال الدكتور باسكال راي هيرم، الشريك المؤسس والمدير الطبي للمجموعة في منظمة International SOS: «إن التعاون العالمي المستمر ومناقشة الوضع الحالي للتحصين مسألة بالغة الأهمية. ويشرفني المشاركة في هذا اللقاء وتقديم الدعم بالطرق الممكنة لمواجهة الوباء، بدءاً من عمليات الإجلاء وحتى مساعدة العملاء للعودة إلى العمل والسفر الآمن، وتزداد برامج اللقاح أهمية أكثر من قبل، ولا تقل أهمية إنتاج اللقاحات عن التوزيع الفعّال على نطاق واسع. يجب علينا أيضاً ألا نغفل أي جزء من العالم في معركتنا ضد كوفيد - 19».

شارك في الجلسة كل من: الدكتور هارش فاردان، الوزير الاتحادي للصحة ورعاية الأسرة والعلوم والتكنولوجيا وعلوم الأرض في حكومة الهند ورئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، ومادهاف كوروب، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا لشركة «هيلمان العالمية للخدمات اللوجيستية». وتم خلالها تناول آخر التطورات في إنتاج اللقاحات عبر المنطقة، ومناقشة التحديات الحالية التي تواجه جهود التوزيع، وضرورة التوصل إلى المزيد من اتفاقيات التعاون والشراكة للمساعدة في التغلب على اختناقات سلاسل التوريد، خاصةً فيما يتعلق بالوصول إلى المناطق النائية. ومع إرسال ملايين الجرعات، تواجه عملية التوزيع في جميع أنحاء المنطقة تحديات كثيرة تحتم دعم اتفاقيات التعاون والشراكة لتعزيز الأداء العام لسلاسل التوريد.

اليوم الثاني

أكد عبدالله آل حامد رئيس دائرة الصحة - أبوظبي خلال افتتاح فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للتحصين والخدمات اللوجستية المنعقدة افتراضياً تحت رعاية وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن قيادتنا الرشيدة وضعت صحة المواطنين والمقيمين في مقدمة أولوياتها خلال التعامل مع جائحة كورونا مضيفاً أن الإمارات ساعدت 250 جهة دولية ما حاز نسبته 80 % من إجمالي المساعدات الدولية العالمية.

وقال خلال نهاية عام 2019 العديد منا كان يخطط لعام جديد لزيارة العديد من الأماكن والأشخاص في العمل بالإضافة إلى تحقيق إنجازات على الصعيد المهني والشخصي، ولكن تغير كل ذلك بسبب أصغر الكائنات الحية على وجه الأرض الذي تتنقل بين البشر.

وأضاف: على مدار عام 2020 ووصولاً إلى اليوم تستمر جائحة كورونا في كونها أكبر التحديات وأكثرها تعقيداً في العصر الحديث والتي طالت العديد من الأشخاص والبلدان وعلى سبل العيش ووفاة العديد من الأشخاص.

وتابع: نستمر في أبوظبي بأن نمثل جزءاً من تلك الجهود عبر استضافة التجارب السريرية للقاحات وتطوع 32 ألفاً أن يكونواً جزءاً من اثنين من أكبر التجارب السريرية في العالم على اللقاح في هذه الجائحة.

وقال: التعاون الدولي للتصدي للجائحة بالغ الأهمية ونعتقد أن ائتلاف الأمل بمثابة تحفيز للتعاون بين الشركاء عالمياً في مختلف أنحاء العالم، وتفخر دائرة الصحة في أبوظبي بمشاركتها في تأسيس هذا الائتلاف، معاً نتمتع بالقدرة على التعامل مع يزيد على 6 مليارات جرعة للقاح هذا العام و18 مليار جرعة بحلول نهاية العام.

ومن جانبه قال روبرت ماردينى، المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر إن هناك 30 دولة لم تبدأ في إعطاء اللقاحات حتى الآن مشدداً على أهمية التوزيع العادل للقاحات.

وقال إن الدول التي تشهد نزاعات مسلحة تعد أكثر الدول المتأثرة بالجائحة، حيث من يعيش في أماكن مثل سوريا واليمن ونيجيريا بها أقل من 50% من المنشآت الصحية تعمل بشكل سليم مضيفاً أن الجائحة تمثل لمن يعيشون في هذه المناطق تهديداً فتاكاً إضافياً من بين تهديدات كثيرة.