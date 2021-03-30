شكرا لقرائتكم خبر عن روز اليوسف تنظم مؤتمرا الخميس لتأكيد وحدة الصف الإعلامى والصحفى والمطالبة بإقالة وزير الدولة للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الكاتب الصحفى، أحمد الطاهرى، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، دعوة لرؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية، ورؤساء تحرير الصحف الخاصة، وكبار الكتاب والإعلاميين، لحضور مؤتمر تعقده المجلة ظهر بعد غداً الخميس، بقاعة إحسان عبد القدوس، بهدف التأكيد على عدد من الثوابت فى طليعتها احترام المهنة.

وأشار الطاهرى فى دعوته، إلى أهمية "التأكيد على عدد من الثوابت فى طليعتها احترام المهنة، بعد تجاوز أحد المدفوعين من قبل وزير الدولة للإعلام فى حقها وحقنا جميعا، وهو ما يستدعي توجيه عدد من الرسائل فى طليعتها تأكيد وحدة الصف الإعلامى والصحفي المصري، وإدراكه للظرف الوطنى الراهن ووقوفه فى صدارة المشهد دفاعا عن الكيان المصري واصطفافه خلف القيادة السياسية".

وأضاف الطاهرى في دعوته "أن الرد الأمثل على من سعى لإلحاق الإهانة بالإعلام المصري وشق الصف الصحفى والإعلامي هو الإقالة، وقد أعلنا موقفنا بالمطالبة بإقالة وزير الدولة للإعلام ونتطلع لتضامنكم مع هذا المطلب".

وسبق أن أكد أحمد الطاهرى رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، خلال لقائه قبل أيام مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام اشبتك اشتباكا غير مبرر مع نقابة الإعلاميين، ثم ضرب مصداقية الإعلام المصرى، كما ارتضى أن يكون الإعلام المعادى الظهير الإعلامى له فى الأمر، وتساءل "ما الرابط بين وزير الدولة وهذا الأكاديمى، وأنا صحفى معلومات ولن أتحدث فيما يدور فى الكواليس المغلقة ولن أتحدث في التفاصيل، وخلينا في الأمور الواضحة، وهذا الأكاديمى الذى وصف الإعلام المصرى بكذا، طاف على مجموعة من القنوات فى توقيتات قريبة وقبلها كان الإعلام جميل وعظيم، والأمر يتم تصويره إنه خناقة إعلاميين، ولما أطلب إقالة وزير أطلبها لهدف وطنى.