شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الرياضة بمجلس النواب تعترض على قرار دمج مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن القرار الصادر من وزارة الشباب والرياضة، فى وقت سابق بدمج مراكز الشباب التى تقل مساحتها عن 1500 متر، في مراكز أخرى، قرار ظالم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لمناقشة طلب إحاطة مقدم لتطبيق مقترح باستبدال مراكز الشباب القديمة بأخرى أكبر فى المساحة.

فيما قال طارق ندا، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الرياضة، إن هناك عدد من مراكز الشباب التي كانت قد حصلت على إشهار علي محل، والبعض الآخر مشهر على دار مناسبات أو غرفة في دوار العمدة.

وعقب النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، بأن الحلول كانت كثيرة وليس الحل الأمثل هو الدمج، خاصة أن الشاب الذى سيذهب إلى قرية أخرى لممارسة الرياضة فى مركز الشاب المدمج عليه، سيجعله يجلس على القهوة أفضل، متسائلا: كيف سيذهب الشاب إلى قرية أخرى تقع على بعد يزيد علي 2 كيلو يوميا لممارسة الرياضة؟.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة، أنه سيتم إعادة النظر فى ذلك القرار خلال مناقشة تعديلات القانون المتعلقة بذلك الشأن.

واتفقت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة، التي شاركت فى الاجتماع، مع حديث رئيس لجنة الشباب، مؤكدة أن الدمج قرار سئ للغاية، ولم يكن قرارا مدروسا، لافتة إلى أن القيادة السياسية مهتمة بملف الشباب، حتي يتم إنقاذهم من الإرهاب والمخدرات.

وأضافت: "لدينا مشاكل خطيرة في المجتمع، لن يتم حلها إلا بجهود وزارة الشباب، ويجب أن يوجد خطط ومنهج حتي يستغل جميع الشباب" .