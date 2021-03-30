شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطرق والكبارى: تخصيص 87 مليون جنيه للانتهاء من طريق "شربين-بلقاس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، الثلاثاء، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء اللجنة حول تهالك الطرق، وشهد الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، حول الطريق الذى يربط بين مركزى شربين وبلقاس بمحافظة الدقهلية.

وقال حسام بدر الدين، ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى، إنه تم رصد 87 مليون جنيه للانتهاء من هذا الطريق، وسيبدأ التنفيذ فورا، أما بالنسبة لطريق بلقاس المعصرة الجرايدة 11 بطول 22 كيلو، فقد تم عمل المقايسات وتم تخصيص مبلغ 746 مليون شاملة نزع ملكية 80 فدانا، وتم إدراجه فى ميزانية العام المالى 2021/2022.

كما ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر الخبيرى، عضو مجلس النواب بمحافظة الجيزة، والذى طالب فيه بازدواج طريق سقارة /المريوطية /العياط بمسافة 40 كيلو متر، وذلك بحضور محمود فوزى، سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة، ومحمود زين العابدين، رئيس مركز ومدينة البدرشين، وأحمد الهادى، مدير عام التطور لقطاع البنية الأساسية بهيئة السكة الحديد، وحسام بدر الدين، مسئول الهيئة العامة للطرق والكبارى.

من جانبه قال حسام بدر الدين، ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى، إنه سيتم دراسة وبحث طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر الخبيرى لبحث الطريق وإدراجه فى خطة طرق المحليات، أو إدراجة فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير الطرق، أو إدراجه فى خطة المحافظة لإنشاء وصيانة وتطوير الطرق.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب الدكتور مصطفى أبو زيد نائب الغربية، بشأن إحلال وتجديد طريق حنون /زفتى طنطا، وطريق طنطا /زفتي، وذلك بحضور سكرتير عام مساعد محافظة الغربية نجوى العشيري، والتى أكدت أن طريق حنون دخل مبادرة "حياة كريمة "، حيث إن مركز زفتى دخل فى المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابعت: "أما بالنسبة لطريق طنطا زفتى بطول 22 كم، سيتم على مرحلتين، المرحلة الأولى يتم حاليا العمل على تنفيذ 11 كيلو، وسينتهى العمل فيها يوم 31 يونيو المقبل" .

من جانبه، طالب النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات ورئيس الاجتماع، اللجنة بخطاب يؤكد التزام الهيئة العامة للطرق والكبارى بإنهاء المرحلة الأولى فى 30 يونيه، والبدء فورا فى تنفيذ المرحلة الثانية من طريق طنطا / زفتى نظرا لأهميته بالنسبة للمواطنين، حيث إنه طريق حيوى يخدم العديد من المدن والقرى بنطاق المحافظة.