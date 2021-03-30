شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب": مذكرة للحكومة لعدم التمثيل اللائق من "كفر الشيخ والدقهلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، مخاطبة رئيس المجلس، لإرسال مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بشأن التمثيل غير الملائم لمحافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، في اجتماع اللجنة بشأن بحث أوجه التنسيق لتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، مساء اليوم، لمناقشة أوجه التنسيق والإجراءات التي اتخذت من جهاز تنمية المشروعات بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قبل صدور لائحته التنفيذية في محافظتي (الدقهلية – كفر الشيخ)، وما تم إنجازه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيهما، بحضور بحضور محمد عبد الملك رئيس قطاع الفروع بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وممثلين عن هيئة الاستثمار، ووزارة التنمية المحلية.

وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: "رئيس الجمهورية يهتم بدعم وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ووجه بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والقانون صدر، ووزير التنمية المحلية علي تواصل مستمر معي بشأن الاستعداد لتطبيق وتفعيل القانون، أما المحافظين قاعدين في برج آخر، تمثيل لا يتناسب، كان لازم المحافظ أو نائب المحافظ يكون موجود".

وتابع رئيس اللجنة: "محافظا كفر الشيخ والدقهلية غير مهتمين، واللجنة ستوجه خطاب لرئيس مجلس الوزراء، لأن التمثيل غير منضبط".