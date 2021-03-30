الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهمين بواقعة انهيار عقار جسر السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت وزارة الداخلية من القبض على 3 متهمين (ملاك العقار - القائم على بناء الطوابق المخالفة) في واقعة انهيار عقار جسر السويس.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط أحد المتهمين (مالك البدروم والطابقين الأرضي والأول بالعقار محل البلاغ، والقائم بإدارته كمصنع للملابس "بدون ترخيص" وكذا إجراء بعض التعديلات وأعمال هدم بتلك الطوابق "بدون ترخيص") .. وبصحبته شريكه بالمصنع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين الهاربين.