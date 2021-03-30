4 مليارات جنيه لإنشاء جامعة الزقازيق الأهلية ومستشفيي العاشر الجامعي والطوارئ

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب:

عقد مجلس جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور عثمان شعلان، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدوري رقم 538 لسنة 2021.

حضر الاجتماع محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتورة غادة شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ميرفت عسكر، المشرفة على قطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاطف محمد حسين، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور رمضان نافع، مستشار رئيس الجامعة للوقاية ومكافحة العدوى، والدكتور أحمد عبدالستار، أمين عام الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور خالد عبدالباري، رئيس الجامعة السابق، فيم أعلن الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، عن إنجاز 22% من الأعمال الإنشائية الخاصة بجامعة الزقازيق الأهلية، والجاري إنشاؤها على مساحة 42 فدان بمدينة العاشر من رمضان.

أوضح رئيس الجامعة، أن الجامعة الأهلية تبعد عن الطريق الرئيسي بمسافة 50 متر فقط بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، وتضم 3 قطاعات؛ الأول قطاع طبي يتم خلاله إنشاء 4 مبانٍ، والثاني قطاع هندسي يتم خلاله إنشاء 3 مبانٍ، والثالث قطاع الإنسانيات، والذي يشمل برامج مختلطة بين الكليات المختلفة، على أن تكون مساحة كل مبنى 2400 متر، فيما تبلغ التكلفة الشاملة لمشروعات الجامعة الأهلية 4 مليارات و500 ألف جنيه.