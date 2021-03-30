وسط حضور كبير.. بدء حفل توزيع جوائز مسابقة مؤسسة فاروق حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - بدأ منذ قليل حفل توزيع جوائز مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفن، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، التي قامت بافتتاح المعرض الجماعي للشباب المتأهلين.

جاء افتتاح المعرض بحضور عدد من الشخصيات العامة ونخبة من أهم الفنانين التشكيليين، على رأسهم المهندس نجيب ساويرس، وعمرو موسى أمين عام الجامعة العربية الأسبق، الدكتور زاهي حواس، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتورة سهير عثمان، والدكتور أشرف رضا.

وسيتم بعد قليل، الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الفنون الدورة الثانية في مسابقات (التصوير "الرسم" - النحت - النقد الفني التشكيلي- التصوير الفوتوغرافي- العمارة) عام ٢٠٢١، تحت رعاية وزارة الثقافة بمركز الجزيرة للفنون في تمام الساعة ٦ مساء.

جدير بالذكر أن المؤسسة طلبت من جميع المشاركين والحضور في الحفل وإفتتاح المعرض بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.