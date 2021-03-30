منظمة الصحة العالميّة تحدّد الطرق المحتملة لإنتقال فيروس "كورونا" إلى البشر

اسماعيل عبد الحي - قالت وكالة "أسوشيتيد برس" اليوم، إنها إطلعت على مشروع التقرير النهائي لمنظمة الصحة العالمية والصين حول الطرق المحتملة لإنتقال فيروس كورونا المستجد إلى البشر.

ويرجّح التقرير أن هذا النوع الجديد من الفيروس إنتقل إلى البشر من الخفافيش عبر حلقة وسيطة، ولكن الوثيقة ترى أنه من المستبعد كثيرا أن يكون هذا التسرب قد حدث من المختبر.

وذكرت الوكالة أنها حصلت على مسودة التقرير من دبلوماسي في جنيف يمثل إحدى دول منظمة الصحة العالمية. ويقدم التقرير أربعة سيناريوهات محتملة لإنتقال فيروس كورونا المستجد إلى البشر، وهي مترتبة حسب شدة الإحتمال.

وفقا للخبراء، من "المحتمل" أو "المحتمل جدا" أن يكون إنتقال العدوى قد تم من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان آخر. وخلال ذلك، يتم تقييم إنتقال العدوى مباشرة عن طريق الخفافيش على أنه فقط "محتمل".

من الممكن أيضا ولكن مع إحتمال ضئيل، سيناريو إنتقال العدوى من خلال المواد الغذائية. ونوه التقرير بأنه تم العثور لدى الخفافيش على أقرب أقرباء فيروس كورونا الذي تسبب بالوباء، ولكن "المسافة التطورية بين فيروسات الخفافيش هذه و SARS-CoV-2 تقدر بعدة عقود، لذلك هناك إفتراض بوجود حلقة وسيطة".

يشير التقرير إلى أنه تم العثور على فيروسات شبيهة جدا لدى حيوان البنغول، لكن حيوان المنك والقطط كذلك معرضة للإصابة بهذه العدوى، لذلك يمكن أن تعمل كناقلات.

وشددت الوكالة على أن هذه الإستنتاجات تمت نتيجة الزيارة التي قامت بها مجموعة من الخبراء الدوليين من الصحة العالمية إلى مدينة ووهان الصينية يوم 14 جانفي.

المصدر: تاس