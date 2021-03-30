حملة تبرعات سعودية لدعم المحتاجين حول العالم

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حملة تبرعات، لمساعدة الفئات المحتاجة حول العالم بعنوان «تعرّف وساهم». تهدف الحملة لدعم برامج السلال الغذائية، ورعاية الطلاب والمدرسين، وتجهيز المدارس، ورعاية الأمومة والطفولة، ومكافحة العمى، وإجراء الجراحات العامة والمختصة، وتجهيز مراكز غسل الكلى، ومكافحة جائحة « كورونا »، وكفالة الأيتام، وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات، ودعم المزارعين والصيادين، وتجهيز المخيمات، وحفر الآبار، وتوفير كسوة الشتاء وكسوة العيد، وتوزيع السلال الغذائية الرمضانية، ويجري تقديم تلك البرامج في العديد من الدول ذات الاحتياج حول العالم. تستهدف الحملة - التي ستستمر 50 يوما - تجسيد الدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية ، وترسيخ مسيرتها الإنسانية، ودعم وجود ومشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة في جميع المجالات الخيرية والإنسانية عالميا. ويتيح المركز، من خلال «تعرّف وساهم»، العديد من طرق وقنوات التبرع عبر بوابة التبرعات الإلكترونية الخاصة بالمركز على الرابط «donate.ksrelief.org»، وعبر منصة «إحسان» من خلال الرابط https://ehsan.sa/rescue، ومن خلال الرسائل النصية على الرقم «5565»، أو عبر نقاط التبرع في الأركان التابعة للمركز في المجمعات التجارية، التي سيتم تدشينها في الأيام القليلة القادمة بعدة مناطق في المملكة.



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