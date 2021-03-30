السيسي: مياه مصر خط أحمر

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، من المساس بمياه مصر في تعليقه على تطورات مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، الذي تخشى القاهرة تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل. وقال: «نحن لا نهدد أحدا، ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر، وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد».

وذكر السيسي أن بلاده ملتزمة بالحوار، ولا أحد يتخيل أنه بعيد عن قدرة مصر، والمساس بالمياه خط أحمر، وسيعرض المنطقة لحالة من عدم الاستقرار. وأوضح أنه، خلال أسابيع المقبلة، سيكون هناك تحرك إضافي في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم حول أزمة «سد النهضة».