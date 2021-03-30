عمان: نأمل التوصل إلى تسوية شاملة في اليمن

وجاء في بيان، نقلته وكالة الأنباء العمانية: «السلطنة تأمل أن تحقق هذه الاتصالات النتيجة المرجوة في القريب العاجل، وبما يعيد لليمن الشقيق أمنه واستقراره، ويحفظ أمن ومصالح دول المنطقة».
وتابع البيان: «السلطنة مستمرة في العمل عن كثب مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والمبعوثين الأممي والأمريكي الخاصين باليمن، والأطراف اليمنية المعنية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة القائمة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وتأمل السلطنة أن تحقق هذه الاتصالات النتيجة المرجوة في القريب العاجل، وبما يعيد لليمن الشقيق أمنه واستقراره، ويحفظ أمن ومصالح دول المنطقة».
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