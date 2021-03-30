عمان: نأمل التوصل إلى تسوية شاملة في اليمن

قالت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، إنها تأمل أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق نار في اليمن «قريبا جدا». تقوم عمان حاليا بدور وساطة في محادثات وقف إطلاق النار في اليمن. وأوضحت «مسقط» أنها تعمل عن كثب مع السعودية وواشنطن والأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة.

وجاء في بيان، نقلته وكالة الأنباء العمانية: «السلطنة تأمل أن تحقق هذه الاتصالات النتيجة المرجوة في القريب العاجل، وبما يعيد لليمن الشقيق أمنه واستقراره، ويحفظ أمن ومصالح دول المنطقة».

وتابع البيان: «السلطنة مستمرة في العمل عن كثب مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والمبعوثين الأممي والأمريكي الخاصين باليمن، والأطراف اليمنية المعنية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة القائمة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وتأمل السلطنة أن تحقق هذه الاتصالات النتيجة المرجوة في القريب العاجل، وبما يعيد لليمن الشقيق أمنه واستقراره، ويحفظ أمن ومصالح دول المنطقة».