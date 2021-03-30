الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 5 أشهر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 07:22 مساءً - منذ 15 دقيقة

أعلنت الهند عن تسجيل أكثر من 68 ألف حالة إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″، وهي أعلى نسبة في يوم واحد خلال 5 أشهر.

وقال مسؤول حكومي بارز، الثلاثاء، إن وضع جائحة “كوفيد-19” في الهند يتجه “من سيئ إلى أسوأ”.

وقال فينود بول، رئيس لجنة الخبراء الحكومية المعنية بتقديم اللقاحات في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لوزارة الصحة: “نحن نواجه وضعا خطيرا وصعبا بشكل متزايد، وخاصة في بعض المناطق. لكن الدولة بأكملها معرضة للخطر”.

وتم تسجيل أكثر من 56 ألف حالة جديدة صباح، الثلاثاء، و270 حالة وفاة.

وقال بول: “يجب إتمام الاستعدادات بالمستشفيات ووحدة العناية المركزة. إذا زادت الحالات بسرعة، فسيتعرض نظام الرعاية الصحية للانهيار”.

وسجلت الهند أكثر من 12.09 مليون حالة إصابة بـ”كوفيد-19″، وهو ثالث أكبر عدد من الحالات بعد الولايات المتحدة والبرازيل. كما سجلت 162114 حالة وفاة.