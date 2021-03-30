الاتحاد الأوروبي يتجهز لفرض عقوبات على إيران

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 07:22 مساءً - منذ 21 دقيقة

كشف ثلاثة دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عن نية الاتحاد الموافقة غدا على فرض عقوبات على أفراد إيرانيين بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتعد العقوبات الأوروبية أول إجراء من نوعه منذ عام 2013.

وقال الدبلوماسيون إن من المتوقع أن يوافق مبعوثو الاتحاد على تجميد أصول هؤلاء الأفراد وفرض حظر على سفرهم، على أن يتم نشر أسمائهم الأسبوع المقبل عندما تدخل العقوبات حيز التنفيذ.

ومطلع الشهر الجاري أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية، مسؤولين إيرانيين اثنين على قائمتها السوداء لضلوعهما في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأوضح واشنطن أن “المسؤولين الإيرانيين من الحرس الثوري، وموجهة لهما اتهامات بالضلوع في انتهاكات لحقوق الإنسان خلال احتجاجات في إيران عامي 2019 و2020”.

ولدى إيران سجل واسع في انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع المعارضة والتنكيل بها.