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دولة الإمارات تقدم 8.22 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا حتى اليوم

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 30 مارس 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 86,942 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس المستجد "كوفيد-19" في الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 8,220,783 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 83.12 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح المضاد لفيروس "كوفيد-19"، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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