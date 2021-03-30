شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين إطلاق الميليشيا مسيرتين مفخختين تجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين دون طيار مفخختين تجاه المملكة ، في اعتداء إرهابي جبان يمثل انتهاكًا سافرًا للقوانين الدولية واستهدافًا واضحًا للأعيان المدنية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها وقوف مملكة البحرين ودعمها الكامل للمملكة في ما تتبناه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال العدوانية الجبانة، داعيةً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.