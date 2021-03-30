تصريح من تطبيق «اعتمرنا» شرط الصلاة فـي الحرم

الرياض ـ وكالات: كشفت الرئاسة العامة لشئون الحرمين بالمملكة العربية السعودية عن شرط جديد لدخول الحرم وأداء الصلوات فيه. وبحسب موقع “عاجل” السعودي فقد شدد عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على أن دخول المصلين إلى الحرم للصلاة فيه، يستلزم الحصول على تصريح للصلاة من تطبيق اعتمرنا، وأيضا إبراز تطبيق توكلنا وتطبيق تباعد.

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