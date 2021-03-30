كورونا بألمانيا.. الجيش يحاول إنقاذ عملية التطعيم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جهود يكثفها الجيش الألماني في محاولة لإنقاذ عملية التطعيم المتعثرة، في ظل توقعات بزيادة عدد الجرعات بالشهرين المقبلين.

ونقلت مجلة "دير شبيجل" الألمانية عن مصادر رفيعة قولها إن "القوات المسلحة ترغب في زيادة جهودها من أجل تسريع عملية التطعيم في ألمانيا".



وأضافت أن "الجيش الألماني بدأ تكثيف انتشاره بالفعل في عملية التطعيم"، مشيرة إلى أنه قدم نموذجا في مركز التطعيم الذي يعمل على مدار 24 ساعة في ليباخ جنوبي البلاد.

وتابعت المصادر : "يعمل مركز ليباخ على مدار 24 ساعة في الوقت الحالي، ويعمل الجيش على ضخ 80 جنديا إضافيا للعمل في المركز، ورفع طاقته اليومية إلى تلقيح ألف شخص يوميا".

وقبل أيام، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، إنغريت كرامب كارنباور، أن الجيش مستعد لتشغيل 28 مركزا للتطعيم في جميع أنحاء البلاد على مدار 24 ساعة، بطاقة 2000 جندي.

ويوفر الجيش فرصة كبيرة لتسريع عملية التطعيم لما يملكه من إمكانيات لوجستية وبشرية ضخمة، علاوة على تمكين العيادات الطبية الخاصة من الاشتراك في عملية التطعيم نهاية الأسبوع الأول من أبريل/ نيسان المقبل.

يأتي ذلك في وقت تنتظر فيه ألمانيا الحصول لى 70 مليون جرعة لقاح من 4 شركات، أبرزها "فايزر" و"جونسون أند جونسون"، وذلك حتى نهاية يونيو/ حزيران المقبل