لمواجهة أزمة سوريا.. مساعدات أمريكية بـ 596 مليون دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن بلاده ستقدم مساعدات إنسانية بأكثر من 596 مليون دولار لمواجهة الأزمة السورية.

وأضاف بلينكن في بيان، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأزمة السورية، أن المساعدات تهدف إلى تقديم العون للكثير من السوريين في الداخل، والذين يقدر عددهم بنحو 13.4 مليون نسمة.



وأكد وزير الخارجية الأمريكي مساعدة 5.6 مليون لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر.

من جانبه أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد يقف إلى جانب الشعب السوري وسيواصل ذلك من خلال دعمه بالمساعدات.

أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، فقال خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن، إن أكثر من 60% من أبناء الشعب السوري يعيشون في فقر مدقع نتيجة الأزمة التي عصفت بالبلاد.



وقال جوتيريس، "دشنا أكبر عملية إنسانية في العالم ونحتاج لـ 10 مليارات دولار لمساعدة سوريا".



وفر أكثر من 5.6 مليون شخص من سوريا منذ عام 2011، بحثًا عن الأمان في الدول المجاورة. ومع استمرار الحرب بدأ الأمل يتلاشى بسرعة.

وكشف تقرير للأمم المتحدة حول الوضع المأساوي الذي يعيشه اللاجئون والنازحون السوريون. فأصبحت سوريا هي أكبر أزمة إنسانية وأزمة لاجئين في الوقت الراهن.

وأظهر التقرير أن هناك ما يزيد من 5.5 مليون لاجئ مسجل في الدول المجاورة لسوريا أو بلدان أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى 10 فبراير/ شباط الماضي.

وأغلب اللاجئين في المنطقة هم من النساء والأطفال بنسبة ٦٦٪. ويعيش 1.8 مليون شخص في المخيمات والمستوطنات العشوائية.