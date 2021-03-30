قائمة "فتح" .. مخاض متعثر يهدد انتخابات فلسطين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل عدد القوائم التي تم تسجيلها بالانتخابات التشريعية الفلسطينية، الثلاثاء، إلى 25 قائمة قبل يوم واحد من غلق باب التسجيل للانتخابات.

وللمرة الأولى منذ عام 2006 ستُجرى الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار المقبل تعقبها الانتخابات الرئاسية في 31 يوليو/تموز المقبل.

وما زالت الأنظار توجه إلى قائمة حركة "فتح"، كبرى الفصائل الفلسطينية، التي كان من المتوقع أن تسجل رسميا اليوم الثلاثاء ولكن تم تأجيل تسجيلها إلى يوم غد الأربعاء.

وقالت مصادر مطلعة بالحركة لـ"الخليج 365" إنه "ما زال يتعين وضع اللمسات الأخيرة على القائمة بما في ذلك اختيار شخصية من الحركة لترؤسها".

وتسود تقديرات بأن يرأس القائمة أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب.

وفي تطور اللحظة الأخيرة قال مقربون من القيادي في الحركة المعتقل في السجون الإسرائيلية مروان البرغوثي إنه يعكف على تشكيل قائمة لخوض انتخابات المجلس التشريعي على أن يخوض هو نفسه الانتخابات الرئاسية.

وقال أحد المقربين من البرغوثي، شريطة عدم الكشف عن اسمه، لـ"الخليج 365"، إنه "لم يتم التشاور إطلاقا مع البرغوثي رغم تعهد اللجنة المركزية، من خلال عضو اللجنة حسين الشيخ، بالتشاور معه بشأن القائمة وبرنامجها".

وأضاف: "لم يتبقَّ على تسجيل قائمة حركة فتح سوى يوم واحد، ومع ذلك فإنه لم يتم الاتصال مع البرغوثي في سجنه بشكل مباشر أو من خلال محاميه".

وقال مقرب آخر من البرغوثي: "نحن الآن بصدد جمع التوقيعات من أجل تسجيل قائمة للانتخابات التشريعية، الأربعاء، التزاما بتعهدنا بعد تشكيل قائمة، لكن اللجنة المركزية لحركة "فتح" لم تلتزم بما تعهدت به".

وأضاف: "حال تسجيل القائمة فإنها ستكون برئاسة عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" فدوى البرغوثي (زوجه مروان).

ورفض مسؤول في حركة "فتح" التعليق على هذا التطور، وقال لـ"الخليج 365": "نأمل أن نتمكن من تدارك الأمر وأن نستعيد ثقة مروان البرغوثي من جديد بقائمة اللجنة المركزية".

كما ينتظر أن يتم الإعلان غدا عن قائمة "الملتقي الوطني الفلسطيني" برئاسة ناصر القدوة وقائمة أخرى برئاسة رئيس الوزراء السابق الدكتور سلام فياض.

وكانت العديد من الفصائل الفلسطينية سجلت للانتخابات في الأيام القليلة الماضية بما فيها حركة "حماس" والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين و"المستقبل" التي تمثل التيار الديمقراطي بحركة "فتح" الذي يتزعمه محمد دحلان.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن العدد الكلي لطلبات الترشح المتقدمة منذ بداية عملية الترشح وحتى نهاية دوام اليوم الثلاثاء بلغ 25 قائمة انتخابية، للتنافس في انتخابات المجلس التشريعي 2021.

وبينت اللجنة أنها قبلت ترشح 5 قوائم، وجرى إبلاغها رسمياً بقرار الاعتماد، وهي (قائمة فلسطين للجميع، وقائمة التغيير الديمقراطي، وقائمة كرامتي الشبابية المستقلة، وقائمة الوفاء والبناء، وقائمة طفح الكيل).

وأضافت: "يستمر دراسة باقي الطلبات".

وأشارت إلى أن "باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021، سيبقى مفتوحاً حتى منتصف ليلة الأربعاء الموافق 31/3/2021، علماً بأن الكشف الأولي للقوائم والمرشحين سيعلن رسمياً بتاريخ 6 أبريل/نيسان المقبل".





مطالبة أوروبا بضمان انتخابات القدس

ومن جهة ثانية، التقى رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر، الثلاثاء، في مقر اللجنة بمدينة البيرة، مع ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، والوفد المرافق له، بحضور أعضاء اللجنة الأستاذ شكري النشاشيبي والدكتور أحمد الخالدي والمدير التنفيذي للجنة هشام كحيل.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية في بيان تلقته ”الخليج 365”، إنه "أطلع الدكتور ناصر، ممثل الاتحاد الأوروبي على استعدادات اللجنة وجهودها لإنجاز الانتخابات، واستعرض مراحل العملية الانتخابية وصولاً إلى مرحلة الترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021 المستمرة حتى الأربعاء".

وأضافت: "كما جرى بحث المعيقات الإسرائيلية المحتملة في طريق إجراء الانتخابات خاصة في مدينة القدس، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة والتي تتيح للمقدسيين المشاركة بالانتخابات في مدينة القدس".

من جانبه، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي على دعم الاتحاد لإجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية وضمنها القدس الشرقية، وأشاد بعمل لجنة الانتخابات المركزية بالتحضير لانتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية، داعياً كل الأطراف لبذل كل الجهود لإنجاح هذه العملية.