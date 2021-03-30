شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جامعة الدول العربية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دعت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ خطوات جادة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في وطنه، وتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال بدولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وأكدت الجامعة العربية في بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة اليوم بمناسبة الذكرى الـ 45 ليوم الأرض الفلسطيني دعمها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني لوقف الجرائم اليومية المتواصلة ضده من سياسات استيطانية شرسة تلتهم الأرض الفلسطينية بهدف خلق واقع قسري، وفي إطار تطهير عرقي منظم وتهويد للأرض والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وهدم المنازل في جميع المدن والقرى الفلسطينية والعربية المحتلة وخاصة مدينة القدس.

وطالبت الجامعة العربية مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل لوقف سياساتها وانتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وإلزام سُلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والعمل من أجل التوصل لحل شاملٍ وعادلٍ قائمٍ على دولتين وفق قوانين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.