شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تقدم 8.22 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا حتى اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 86,942 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 8,220,783 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 83.12 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح المضاد لفيروس "كوفيد-19"، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.