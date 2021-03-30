شكرا لقرائتكم تركيا تركيا مستعدة لإعادة سفيرها لتل أبيب إذا بادرت إسرائيل بالمثل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبلغت تركيا إسرائيل أنها مستعدة لإرسال سفير إلى تل أبيب بمجرد أن تلتزم الحكومة الإسرائيلية بالرد بالمثل على الإجراء في وقت واحد، حسبما قال مسؤول تركي كبير لـ Israel Hayom. الاثنين، وأضاف المسؤول أن نقطة الخلاف الرئيسية بين الحليفين السابقين تظل وجود مسؤولين كبار من حماس على الأراضي التركية.

وبعد سنوات من العلاقات المثيرة للجدل، غيرت تركيا مؤخراً سياستها الخارجية تجاه المنطقة بشكل عام وإسرائيل بشكل خاص، وقال الرئيس رجب طيب أردوغان في 25 ديسمبر 2020 إن أنقرة ترغب في إقامة علاقات أفضل مع إسرائيل.

جاءت تصريحات أردوغان بشأن هذه القضية بعد حوالي ثلاثة أسابيع من اقتراح الأدميرال جهاد يايجي صفقة حدودية بحرية مشتركة مع إسرائيل.

واستمر هذا الاتجاه في وقت سابق من هذا الشهر، عندما حضر الدكتور هاكان يورداكول، عضو مجلس إدارة لجنة السياسات الاقتصادية التابعة للرئاسة التركية، مؤتمرًا للبرلمان اليهودي الأوروبي يركز على جدول أعمال متجدد بين الحلفاء السابقين.

وليست إسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تريد أنقرة إعادة تأهيل العلاقات معها وتطبيعها، في إطار مساعي أنقرة لتطبيع العلاقات مع القاهرة، أمرت السلطات التركية في 20 مارس القنوات التلفزيونية المصرية التي تتخذ من إسطنبول مقراً لها والتابعة بمعظمها إلى جماعة الإخوان المسلمين بتخفيف حدة الانتقادات الموجهة للحكومة المصرية.

وفي غضون ذلك أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثناء حديثه في تجمع حملة حزبه الليكود الانتخابية في "بات يام" في 10 مارس، أن إسرائيل "منخرطة في محادثات مع تركيا" حول الغاز الطبيعي شرق البحر المتوسط، وأشار إلى أن إسرائيل تجري محادثات مثمرة مع مصر واليونان وقبرص بشأن مسألة تصدير الغاز إلى أوروبا.