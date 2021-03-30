شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الكُردية توقف 53 شخصاً ضمن حملتها الأمنية بمخيم الهول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مخيم الهول (سوريا) - أ ف ب

أعلنت القوات الكُردية الثلاثاء توقيف 53 شخصاً في إطار حملة أمنية غير مسبوقة بدأت الأحد ضد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي والمتعاونين معهم داخل مخيم الهول الذي شهد مؤخراً حوادث أمنية واغتيالات في شمال شرق سوريا.

ويُشارك خمسة آلاف عنصر من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب وقوات الأمن الكردية (الأسايش) في الحملة داخل المخيم المكتظ بنحو 62 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال، وبينهم آلاف الأجانب ممن يقبعون في قسم مخصص لهم تحت حراسة مشددة.

وأعلنت قوات الأمن الكُردية في بيان الثلاثاء «توقيف 53 فرداً من عناصر«داعش» الإرهابي، بينهم خمسة مسؤولين عن الخلايا التي كانت تقوم بعمليات الإرهاب والعنف ضمن المخيم» منذ بدء العملية الأحد.

وشوهد أفراد من قوات مكافحة الإرهاب في قوات سوريا الديمقراطية، مدججين بأسلحتهم، انتشروا عند أطراف المخيم أثناء تنفيذ عمليات الاقتحام، فيما وقف النازحون أمام خيامهم وهم يتابعون حركة القوات العسكرية المنتشرة، وضبطت القوات «العديد من أجهزة الهاتف النقالة، إضافة إلى العديد من الحواسيب المحمولة».

وقال المسؤول الإعلامي في قوات حماية الشعب الكُردية سيامند علي، إن من بين المضبوطات أيضاً «سكاكين وحقائب وملابس عسكرية وأجهزة آيباد» عثر على بعض منها «داخل خنادق صغيرة».

وحذرت الأمم المتحدة مراراً من تدهور الوضع الأمني في المخيم، وأفادت لجنة مجلس الأمن الدولي العاملة بشأن تنظيم تنظيم «داعش» الإرهابي ومجموعات إرهابية أخرى في تقرير الشهر الماضي، عن «حالات من نشر التطرف والتدريب وجمع الأموال والتحريض على تنفيذ عمليات خارجية» في المخيم، الذي يعتبره «بعض المعتقلين آخر ما تبقى من (الخلافة)» المزعومة.

وشهد المخيم في الأشهر الأخيرة حوادث أمنية أخرى، بينها محاولات فرار وهجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين، وأحصى مسؤول كُردي بداية الشهر الحالي، مقتل 31 شخصاً منذ بداية العام بأدوات حادة أو مسدسات، وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في تغريدة لاحقاً أن 15 شخصاً قتلوا في المخيم خلال الشهر الحالي وحده.

ومنذ إعلان القضاء على التنظيم الإرهابي قبل عامين، تطالب الإدارة الذاتية الكُردية الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات، أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الإرهابيين.

إلا أن غالبية الدول تصر على عدم استعادة مواطنيها، كما لم تستجب لدعوة إنشاء محكمة، واكتفت دول أوروبية عدة بينها فرنسا، باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى من أبناء الإرهابيين.

وقال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في تغريدة الاثنين: «نجدد دعوتنا للدول الأجنبية باستعادة مواطنيها وتقديم المزيد من الدعم الإنساني لمخيم الهول لتحسين الظروف والاستقرار فيه».