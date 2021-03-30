زيادة قدرة الربط الكهربائي بين مصر والسودان

القاهرة- ”الخليج 365”

شهد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، وسفير السودان بالقاهرة محمد إلياس، الثلاثاء، توقيع عقد بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة سيمنس للطاقة، لإضافة مهمات كهربائية لرفع قدرة خط الربط الكهربائي القائم بين مصر والسودان، وزيادة القدرة المنقولة بين الدولتين من 80 ميجاوت إلى 300 ميجاوات. ويتضمن العقد توريد وتركيب وحدتي معوضات غير فعالة، شاملة الخلايا اللازمة للتركيب بمحطتي محولات دنقلا ومروي المديني بالسودان​.

وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد نحو 453 مليون جنيه مصري، يتم تمويلها من المشروعات الاستراتيجية لديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بمدة تنفيذ تصل إلى نحو 18 شهراً من تاريخ توقيع العقد.

وأشاد الدكتور شاكر، بالعلاقات المصرية السودانية المتميزة، مؤكداً الاهتمام بتقوية وترسيخ هذه العلاقات، مشيراً إلى التعاون المثمر والبناء بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة سيمنس، والمتمثل في العديد من المشروعات الكهرباء على أرض مصر، وخاصة الـ3 محطات توليد الكهرباء العملاقة قدرة 14400 ميجاوات في كل من العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرلس.

وأكد شاكر، ضرورة سرعة إنهاء الأعمال بكفاءة وجودة عالية، وتوجه محمد إلياس سفير السودان بالقاهرة، بالشكر للحكومة المصرية ممثلة في قطاع الكهرباء على الجهود المبذولة لدعم السودان الشقيق حكومة وشعباً وتحقيق التنمية الشاملة بالسودان.

ويأتي هذا التوقيع في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي حتى تصبح مصر مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية.