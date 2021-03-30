شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تقدم 1,7 مليار يورو وأمريكا 596 مليون دولار لمساعدة السوريين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - أ ف ب

تعهدت ألمانيا الثلاثاء، بتقديم أكثر من 1,7 مليار يورو لمساعدة سوريا التي تمزقها حرب مدمرة منذ عشر سنوات، خلال مؤتمر دولي للمانحين برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، في حين أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تقديم مساعدات إنسانية جديدة بأكثر من 596 مليون دولار.

وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن مبلغ 1,738 مليار يورو، مشيراً إلى أنها «المساهمة الأكبر» لبلاده في السنوات الأربع الأخيرة.

وتهدف النسخة الخامسة من «مؤتمر بروكسل من أجل سوريا» إلى مساعدة دول الجوار التي استقبلت ملايين اللاجئين السوريين، وهي لبنان والأردن وتركيا، ودعت الأمم المتحدة إلى تقديم تبرعات لا تقل عن 10 مليارات دولار (8,5 مليارات يورو) لهذا الغرض، وسيعرف المبلغ الإجمالي للتعهدات في وقت لاحق الثلاثاء.

وكانت ألمانيا خلال النسخة السابقة أيضاً في حزيران/يونيو 2020، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي منحت أكبر مبلغ مع 1,6 مليار يورو.

وأشار ماس إلى أنه منذ بدء النزاع في مارس/آذار 2011، اضطر نصف سكان سوريا إلى الفرار، في حين أن «90 % من السوريين لا يزالون يعيشون في الفقر».

وفي شمال غربي سوريا، يعتمد نحو ثلاثة ملايين شخص على المساعدة الإنسانية للاستمرار، على ما أضاف الوزير الألماني.

وكان المؤتمر السابق قد انتهى على وعود بقيمة 5,5 مليار دولار للعام 2020 بحسب الأمم المتحدة.

وتحدثت المفوضية الأوروبية من جهتها عن «تعهدات» تبلغ قيمتها الإجمالية 7,7 مليار دولار، من بينها 30 % للعام 2021، ويؤكد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء السبع والعشرون أنها ساهمت في ثلثي هذا المبلغ الإجمالي.

وفي ذات السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية جديدة بأكثر من 596 مليون دولار لمواجهة الأزمة السورية.

وأضاف بلينكن في بيان أن المساعدات تهدف إلى تقديم العون للكثير من السوريين في الداخل، والذين يقدر عددهم بنحو 13.4 مليون نسمة، وكذلك مساعدة 5.6 مليون لاجئ سوري في لبنان والأردن والعراق ومصر وتركيا.