روسيا توجه تحذيراً لشركات التكنولوجيا الغربية العملاقة

موسكو - أ ف ب

أعرب الكرملين الثلاثاء عن أمله في ألا تضطّر موسكو لحظر شركات التكنولوجيا الغربية العملاقة في روسيا، لكنه شدد على ضرورة امتثال الشركات للقوانين الروسية.

وكثّفت السلطات الروسية في الشهور الأخيرة الضغط على منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية، خصوصاً تلك التي يُنشر عليها محتوى داعم للمعارض أليكسي نافالني.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في مقابلة مع صحيفة "أرغومينتي أي فاكتي" الأسبوعية: "لا أحد يرغب بحظر كامل، وستكون الدعوة لخطوة كهذه أمراً سخيفاً"، وأضاف: "لكن من الضروري إلزام الشركات باتّباع قواعدنا".

وتابع في المقابلة التي نشرت الثلاثاء: " نوَدّ أن نأمل في ألا تصل الأمور إلى هذا الحد، وبأن يتم إيجاد سبل لحل النزاع".

يذكر أن الهيئة الروسية الرسمية التي تتولى مراقبة الاتصالات، بدأت في وقت سابق هذا الشهر تعطيل خدمات تويتر في روسيا، مشيرة إلى أن المنصة الأمريكية "فشلت في الامتثال لطلباتها بحذف بعض المنشورات".

وأفادت السلطات بأن المحتوى الذي عارضته كان على صلة "بالمواد الإباحية المرتبطة بالأطفال واستخدام المخدرات ودعوة قصّر للانتحار".

بدورها، أكدت تويتر أنها لا تدعم "أية سلوكات غير قانونية"، وتشعر "بقلق بالغ حيال المحاولات المتزايدة لحظر وخنق النقاش العام عبر الإنترنت".

وأقرت روسيا في 2019 قانوناً بشأن تطوير شبكة "إنترنت ذات سيادة" تهدف إلى عزل الإنترنت فيها عن الشبكة العالمية، في خطوة أشار ناشطون إلى أن من شأنها أن تزيد رقابة الحكومة على الفضاء الإلكتروني، وخنق حرية التعبير".

وقال بيسكوف في تصريحاته للصحيفة: "إذا كنتم لا تريدون القبول بقواعدنا، فلا يمكنكم العمل هنا. لا وجود لبلد واحد يحترم نفسه يسمح لشركة بفرض شروطها الخاصة. لا يمكن ذلك".

كذلك أشار الناطق باسم الكرملين إلى أن بوتين لا يملك أي حسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يريد أن يضيع وقته في ذلك، وتابع أن الرئيس "لا يحتاج إليها".