شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: عراك في مجلس الأمة ومشاجرة أمام ديوان نائب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت جلسة مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، تشابكاً بالأيدي بين النائبين، سلمان الحليلة وصالح المطيري، وذلك عقب مشادة حادة وتوتر بين بعض النواب، ما دفع رئيس المجلس مرزوق الغانم إلى رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام كويتية.

وأدت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليمين الدستورية أمام المجلس، وذلك لمباشرة أعمالها في مجلس الأمة، وفقا للمادة 91 من الدستور.

ووافق المجلس خلال الجلسة على طلب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتأجيل الاستجوابات المقدمة إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني. وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمة له بعد الانتقال إلى بند الاستجوابات: «أمامنا عمل ومصلحة عليا للبلد وملفات يجب أن نوليها ما تستحقه من أهمية، ونظراً لوجود العديد من الملفات العالقة المهمة والشائكة التي تحتاج إلى جهد وتفان وتعاون».

من جانب آخر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه مشاجرة عنيفة بين شخصين أمام ديوان النائب الكويتي حمود العازمي، حيث اتضح أن المضاربة دارت بين مؤيد ومعارض للبرلماني.

ووثق الفيديو المتداول، تجمع كبير من أبناء قبيلة العوازم لمطالبته بمقاطعة جلسة القسم للحكومة والتضامن مع بدر الداهوم لعدم إسقاط عضويته، وسط مشادات كلامية بين المتواجدين أمام الديوان.

ورصد الفيديو، تدخل رجال الشرطة في الكويت لفض المشاجرة العنيفة التي دارت بين مؤيد ومعارض للنائب الكويتي حمود مبرك العازمي أمام ديوانه، وبالفعل نجحت الأجهزة الأمنية في إنهاء الشجار بينهما، فيما أثار الفيديو حالة من الجدل الواسع بين نشطاء السوشيال ميديا.