عودة «محمد محمود خليل» بعد إغلاق 10سنوات

القاهرة: ”الخليج 365”

تفتتح د. إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية الأحد المقبل، متحف محمد محمود خليل وحرمه، بعد إغلاق استمر 10 سنوات.

وقالت وزارة الثقافة إن المتحف يمثل إحدى صور قوى مصر الناعمة وإضافة ثرية للبنية الثقافية في مصر، باعتباره من أهم المواقع المتخصصة، حيث يضم مجموعات نادرة من المقتنيات التي تشكل جزءاً من إبداعات الحضارة الإنسانية.

وأكدت الوزيرة أن المتاحف بمختلف تصنيفاتها تمثل الذاكرة الحافظة لصفحات مشرقة من التاريخ ولها تأثيراتها الإيجابية في تنمية الوعي وبناء الشخصية.

وقال رئيس قطاع الفنون التشكيلية إن متحف محمد محمود خليل، يعد من أهم صروح الفن التشكيلي على مستوى العالم، لما يضمه من مقتنيات ثمينة. وأضاف أن أعمال التطوير شملت عدة مراحل ضمت كافة الأعمال والمعالجات الإنشائية من شبكات التكييف والتهوية، منظومة الكهرباء والمياه، مكافحة الحريق، وتطوير نظم الإطفاء، تحديث نظم الأمن والمراقبة، تطوير محطة الطاقة الرئيسية، تحديث تجهيزات المتحف ككل وتحديث سيناريو العرض المتحفي إلى جانب إضافة خدمات للجمهور.

ويذكر أن متحف محمد محمود خليل وحرمه، يضم أعمالاً نادرة لفنانين عالميين مثل رينوار، وفان جوخ، وجوجان، ورودان، وغيرهم، وتم تشييده كمقر إقامة للسياسي المصري، الذي يحمل اسمه عام 1920على الطراز الفرنسي.