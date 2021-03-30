انطلاق معرض نون للفنون في القاهرة غداً

القاهرة - ”الخليج 365”

تطلق وزارة السياحة والآثار المصرية غداً الأربعاء فعاليات النسخة الثالثة لمعرض «نون» لفن التصور والرسم والحرف اليدوية ، وذلك تحت عنوان «النساء فى زمن الجائحة» في قصر "مانسترلي" في جزيرة المنيل بالتعاون مع الأزهر الشريف.

وقالت د. رشا كمال مدير عام إدارة المعرض في الوزارة إنه يشارك في المعرض 44 فناناً من وزارة السياحة والآثار، ومن طلاب ومعلمي قطاع المعاهد الأزهرية فيعرضون 50 عملاً فنياً متنوعاً ما بين التصوير والرسم والحرف اليدوية مثل الحلي.

وأشارت نجوى بكر منسق عام المعرض إلى أن هذه هي المرة الأولى، التي يتم فيها تنظيم معرض فني مشترك مع مؤسسة الأزهر الشريف من خلال قطاع المعاهد الدينية، ما يعمل على تضافر وتشارك الدور المجتمعي لجميع المؤسسات الثقافية والتعليمية للتعريف بقضايا النساء من خلال الفن لعرض وجهات نظر متنوعة.