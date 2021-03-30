«عين الصيرة» تستعد لموكب المومياوات الملكية

القاهرة:”الخليج 365”

تفقد د. عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللمسات الأخيرة للانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير منطقة بحيرة «عين الصيرة». وأكد الوزير، خلال الجولة التفقدية، أن البحيرة تستعد لاستقبال حدث نقل «المومياوات الملكية» إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، الذي يقع في مواجهة البحيرة، مشدداً على أهمية التحول الجذري الذي تم بالمنطقة، وتحويلها من منطقة عشوائية إلى حضارية عصرية، تليق بالقيمة التاريخية لمنطقة الفسطاط. وتجول الوزير بالممشى المُنفذ حول البحيرة، ومكونات المشروع المختلفة، وتضم ممشى سياحياً حول البحيرة بطول 2500 متر، ومنطقة مطاعم، وجزيرة استوائية وسط البحيرة، ومسرح مكشوف، ومناطق خضراء، وبرجولات خشبية، و5 مجموعات نوافير عائمة داخل البحيرة، ومحطة معالجة لمياه البحيرة.

وتواصل وزارة السياحة والآثار المصرية استعداداتها للحدث العالمي الكبير، لنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير، إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.