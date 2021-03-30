شكرا لقرائتكم خبر عن فريق عمل إماراتي - روسي لمواجهة تحديات النقل الجوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استقبل سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، يوري فيداكاس كبير المستشارين نائب رئيس البعثة في سفارة روسيا الاتحادية بدولة الإمارات في مقر الهيئة بدبي. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين ودور قطاع النقل الجوي في تعزيز هذه العلاقات، وأهمية التنسيق والتعاون في مجال النقل الجوي وتشغيل الناقلات الوطنية لكلا البلدين.

وأكد الطرفان ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور في قطاع النقل الجوي من خلال فريق عمل يتم تشكيله، للنظر في أي تحديات تواجه الناقلات الوطنية لكلا البلدين، وخاصة فيما يتعلق بالتشغيل خلال جائحة كوفيد-19.

كما تم مناقشة الجهود المبذولة في مكافحة جائحة كوفيد-19، وتطبيق أجراءات السلامة المعتمدة في السفر بين البلدين والمتماشية مع توصيات منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي.

كما استعرض السويدي جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في توفير توزيع لقاح كوفيد-19 للمواطنين والمقيمين على أرضها، حيث تمكنت حتى تاريخه من توفير أكثر من 7 ملايين جرعة تطعيم الأمر الذي يسهم في خفض نسبة الإصابات، وتسهيل السفر من وإلى دولة الإمارات، بالإضافة إلى المساهمة في تعافي قطاع الطيران المدني.

في نهاية اللقاء أهدى سيف محمد السويدي، يوري فيداكاس درعاً تذكارية، وتمنى له دوام التوفيق في مهامه في دولة الإمارات.