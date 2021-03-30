شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف خمسة لاعبين من رينجرز 6 مباريات لخرق قيود «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جلاسكو - رويترز

عاقب الاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم الثلاثاء خمسة لاعبين من رينجرز بالإيقاف ست مباريات لخرقهم قيود احتواء فيروس كورونا، بعد أن حضروا حفلاً الشهر الماضي.

واعتذر بونجاني زونجو لاعب الوسط وثنائي الدفاع نيثن باترسون وكالفن باسي لجماهير النادي بعد عودتهم للتدريبات في فبراير/شباط بعد استبعادهم من التشكيلة لخرقهم اللوائح.

وأمر النادي هذا الثلاثي، إضافة إلى المهاجم دابو ميبودي والحارس برايان كينير المعارين حالياً لفريقين آخرين، بدخول العزل الذاتي لعشرة أيام بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أنهم حضروا حفلاً في جلاسكو، وتدخلت الشرطة لإيقافه.

وقال الاتحاد الإسكتلندي في بيان الثلاثاء، إن اللاعبين الخمسة سيتم إيقافهم ست مباريات، منها أربع مباريات على الفور، مع تأجيل تنفيذ الإيقاف في مباراتين حتى نهاية موسم 2020-2021، وعاقب النادي لاعبيه بغرامة مالية وأبلغ الاتحاد الإسكتلندي والسلطات المحلية بهذه الواقعة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها معاقبة لاعبين من رينجرز، بسبب خرق قيود كوفيد-19، وعوقب ثنائي الفريق جوردان جونز وجورج إدموندسون في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالإيقاف سبع مباريات لمخالفتهما لوائح كوفيد-19 عقب حضور تجمع خاص.

وفي وقت سابق هذا الشهر، حقق رينجرز أول ألقابه في الدوري الإسكتلندي منذ 2011.