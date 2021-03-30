شكرا لقرائتكم خبر عن إماراتية ضمن النساء المؤثرات خليجياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ميرفت الخطيب

حلّت الإماراتية آمنة أحمد عبد الله المعروفة باسم «أم عبد اللطيف» ضمن الشخصيات النسائية المؤثرة وطنياً وإقليمياً التي تختارها جمعية الخالدية الشبابية بالبحرين. وكرمت الجمعية آمنة أحمد عبد الله في حفلها السنوي مساء السبت الماضي احتفالاً بيوم المرأة العالمي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، وتحت رعاية فوزية بنت عبد الله زينل، رئيسة مجلس النواب في البحرين. جاء اختيار آمنة أحمد عبد الله، وهي عضو في جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة، تقديراً لأدوارها في مجال إحياء التراث الوطني، ولجهودها المجتمعية، شمل الحفل تكريم 12 من الشخصيات النسائية الخليجية المؤثرة في البحرين والكويت والسعودية وسلطنة عمان، وتهدف الجائزة إلى تثمين جهود المرأة والاحتفاء بها إيماناً بمكانتها العظيمة وجهودها الجليلة وعطائها اللامحدود على مختلف الصعد ودورها الفاعل في نهضة بلددها وتعزيز منجزاتها، وهو الأمر الذي يتطلب مواصلة دعم المرأة وتمكينها في المجالات كافة. وأعربت آمنة أحمد عبد الله البالغة 72 عاماً عن اعتزازها بالتكريم، وأهدته إلى قيادة الإمارات وشعبها، وأسرتها وأبنائها وبناتها. وقال إبراهيم راشد النايم، رئيس الجمعية: إن تكريم الشخصيات النسائية الخليجية المؤثرة فرصة لاستعادة واستذكار المنجزات التي تحققها المرأة الخليجية ومن ضمنها الإماراتية في مختلف المجالات، ما يؤكد اهتمام القيادات الرشيدة في دول مجلس التعاون بالمرأة ودعمها في القطاعات كافة.