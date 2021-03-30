تباين أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأمس، بينما تراجع السعر في بنكي الإسكندرية ومصرف أبوظبي الإسلامي، فيما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك القاهرة إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 15.65 جنيه للشراء, و15.75 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك العربي الإفريقي، والبركة، وقناة السويس، والتجاري الدولي عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك كريدي أجريكول عند 15.68جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.