٥٠٠ طالب أدوا امتحانات التعليم المدمج بجامعة سوهاج.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب التعليم المدمج، يرافقه الدكتور كمال خليل مدير المركز.

وتفقد "عزيز" بعض اللجان بمجمع المدرجات بالمقر القديم للاطمئنان على انتظام الامتحانات، والتأكد من تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة توافر الخدمات الطبية، والعمل على تذليل المعوقات التي قد تطرأ.

وأدى ٥٠٠ طالب وطالبة الامتحانات، التي بدأت السبت الماضي الموافق ٢٧ مارس وتستمر حتى ١٢ أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن الامتحانات تجري على 5 فترات خلال اليوم الواحد.

وأضاف "خليل" أنه جرى توزيع الطلاب على ١٤ لجنة بمجمع كلية التجارة والمجمع المركزي بالحرم الجامعي القديم، مشيرًا إلى أن برامج التعليم المدمج تضم برنامج علوم الأعمال، وعلم النفس، واللغة الإنجليزية، والدراسات التاريخية، وعلم الاجتماع، وبرنامج النشر الإلكتروني.