اختيار قها لتنفيذ منظومة تراخيص واشتراطات البناء الجديدة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلنت المهندسة أمل فوزي رئيس مدينة قها بالقليوبية، اختيار وزارة التنمية المحلية مدينة قها، للبدء التجريبي في تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة بمحافظة القليوبية، ضمن 27 مدينة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت المهندسة أمل فوزي اليوم الثلاثاء، أن المركز التكنولوجي المطور الجديد بالمدينة، سيكون باكورة تطبيق المنظومة الجديدة بالقليوبية، بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة بنها، مشيرة إلى أنه من المقرر البدء في تدريب العاملين على تطبيق المنظومة خلال المرحلة المقبلة، مع الإعلان عن النظام الجديد لتراخيص واشتراطات البناء، لبدء التعامل مع الجمهور وفق المنظومة الجديدة.

وأشارت رئيس المدينة، إلى أنها حصلت على دورتين حول التطبيق، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ومركز التنمية المحلية بسقارة للتأهيل لتطبيق المنظومة بالتعاون مع كلية هندسة بنها.