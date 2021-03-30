السيسي يهدد برد لا يمكن تخيله في حال تضررت بلاده من سد النهضة الإثيوبي

المنامة - ياسر ابراهيم - هدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برد، لا يمكن تخيله، في حال تضررت بلاده من سد النهضة الذي بنته إثيوبيا حول النيل، ويثور خلاف بين الدول المعنية حول قواعد ملئه وتشغيله.



وقال الرئيس "نحن لا نهدد أحدا ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر، وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد".



ولفت السيسي إلى أنه لم يسبق له أن تحدث بهذه اللهجة، وأنه لا يهدد، ولكن "المساس بمياه مصر خط أحمر… ومن يريد أن يجرب فليجرب".



وأضاف أنه لا بد من التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتعبئة وتشغيل سد النهضة. وقال "إذا تأثرت إمداداتنا من المياه فإن رد مصر سيتردد صداه في المنطقة".



وشدد الرئيس المصري على أن العمل العدائي "قبيح" وله تأثيرات كبيرة تمتد لسنوات طويلة. وقال "التفاوض هو خيارنا" بشأن سد النهضة.



في سياق آخر، أشاد السيسي بأداء العاملين في هيئة قناة السويس خلال حادثة السفينة الجانحة.



وفي كلمة خلال زيارته لمركز التدريب البحري والمحاكاة التابع للهيئة بالإسماعيلية، قال الرئيس إن حادثة سفينة الشحن تؤكد ضرورة تأمين المعدات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. وتعهد بشراء كافة المعدات التي تحتاجها القناة لمواجهة الأزمات الطارئة.

