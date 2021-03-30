تعرف على الطقس المتوقع غداً في الإمارات

محمد الفلاح - الثلاثاء 30 مارس 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطبا ليلا وصباح " الخميس " على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون شمالية غربية- شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.



وذكر المركز في نشرته اليومية أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 15:06 والثاني عند الساعة 03:06 والجزر الأول عند الساعة 08:46 والثاني عند الساعة 20:49 .

ولفت إلى أن الموج في بحر عمان سيكون خفيفا، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:00 والثاني عند الساعة 23:31 والجزر الأول عند الساعة 17:39 والثاني عند الساعة 06:05 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 22 90 45

دبــي 32 21 90 45

الشارقة 33 21 90 40

عجمان 29 21 85 35

أم القيوين 31 19 85 30

رأس الخيمة 29 21 85 40

الفجيرة 28 22 80 30

العين 40 18 85 20

ليوا 37 17 85 20

الرويس 33 21 85 40

السلع 32 20 80 30

دلما 27 21 70 45

طنب الكبرى 28 22 85 40

طنب الصغرى 28 22 85 40

أبو موسى 28 22 85 40 .