الرئيس عبدالفتاح السيسي: حصة مصر من مياه النيل خط أحمر ولا أحد بعيد عن قدراتنا

محمد الفلاح - الثلاثاء 30 مارس 2021

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء أن حصة بلاده من مياه نهر النيل "لا مساس بها لأنها خط أحمر،" محذراً من تداعيات ذلك على الاستقرار في المنطقة.



وقال السيسي في مؤتمر صحفي على هامش زيارته اليوم لقناة السويس اليوم:" لا يستطيع أحد أن يأخذ قطرة مياه من مصر، وإلا سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار بالمنطقة لا يتخيلها أحد".

وأشار السيسي إلى أن "العمل العدائي قبيح وله تأثيرات كبيرة تمتد لسنوات طويلة والتفاوض هو خيارنا بشأن سد النهضة".

وأضاف أن "كل ما نطالب به ضمن القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في قضايا المياه العابرة للحدود"، متمنيا التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وتابع بالقول:" لم، ولن، نهدد أحدا ولكن لن يستطيع أحد سلب نقطة مياه من مصر ولا أحد بعيد عن قدراتنا".