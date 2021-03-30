محمد الفلاح - الثلاثاء 30 مارس 2021

نشرت السلطات الصحية مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي:

تسجيل (132) حالة إصابة جديدة:

(54) تعز

(46) حضرموت

(18) الضالع

(7) المهرة

(3) لحج

(2) مأرب

(2) شبوة

وذكرت اللجنة عبر حسابها على تويتر أنه وتم تسجيل (19) حالة وفاة في:

(8) تعز

(5) الضالع

(6) حضرموت

كما سجلت (10) حالة شفاء:

(7) حضرموت

(2) شبوة

(1) مأرب

وتم إجراء (3082) فحص اليوم.

ويصبح بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (4247) منها (882) وفاة و(1667) تعافي