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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 30 مارس 2021

نشرت السلطات الصحية مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

تسجيل (132) حالة إصابة جديدة:

 

(54) تعز

 

(46) حضرموت

 

(18) الضالع

 

(7) المهرة

 

(3) لحج

 

(2) مأرب

 

(2) شبوة

 

وذكرت اللجنة عبر حسابها على تويتر أنه وتم تسجيل (19) حالة وفاة في:

 

(8) تعز

 

(5) الضالع

 

(6) حضرموت

 

 

 

كما سجلت (10) حالة شفاء:

 

(7) حضرموت

 

(2) شبوة

 

(1) مأرب

 

وتم إجراء (3082) فحص اليوم.

 

ويصبح بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (4247) منها (882) وفاة و(1667) تعافي

 

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