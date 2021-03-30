معمر الارياني يدين استهداف مليشيا الحوثي للأحياء السكنية بمأرب

محمد الفلاح - الثلاثاء 30 مارس 2021

دان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني قصف مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران صباح اليوم لاحد الأحياء السكنية شمال مدينة مأرب بصاروخ باليستي والذي أدى الى استشهاد مواطن وإصابة ستة آخرين بينهم طفل وخلف أضرار كبيرة في منازل المواطنين والمصالح العامة والخاصة.



‏واكد ان استمرار استهداف مليشيا الحوثي الممنهج للاحياء السكنية والمدنيين في مدينة مأرب بالتزامن مع تصعيدها العسكري المتواصل في مختلف جبهات المحافظة يمثل تهديد خطير لحياة الملايين من ابنائها والأسر النازحة في مخيمات النزوح بالمحافظة والتي تشكل 60% من إجمالي النازحين في اليمن.

‏وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث بمغادرة مربع الصمت إزاء هذه الجرائم والانتهاكات، واصدار ادانة واضحة للاعتداءات المتواصلة التي تشنها مليشيا الحوثي الارهابية على مدينة مأرب والتي يذهب ضحيتها المدنيين الابرياء، ومحاسبة من يقف خلفها باعتبارها جرائم حرب.