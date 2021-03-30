ألم الذراع والصداع والغثيان مؤشر لفعالية الجرعة الثانية من اللقاح

■ السعودية تغلق 14 مسجداً لإصابة المصلين بكورونا

■ الإمارات تعلن بدء إنتاج لقاح «حياة ـ فاكس»

■ فلسطين تستلم مائة ألف جرعة «سينوفارم»

■ المغرب يعلق الرحلات الجوية مع فرنسا وإسبانيا

■ اللقاح الإيراني سيكون متاحا فـي غضون شهرين

■ أميركا متشائمة إزاء الانتصار على كورونا

لوس أنجلوس ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

قال خبراء في مجال القطاع الصحي إن الأعراض الناجمة عن تلقي لقاح كورونا، والتي تتراوح بين ألم في الذراع والصداع والغثيان، تعد علامة على أن الجرعة الثانية تؤدي وظيفتها بشكل فعال، وقد اشتكى بعض من تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا من أعراض أقوى مقارنة مع ما شعروا به عند تلقي الجرعة الأولى، الأمر الذي طمأن كثير من الأطباء بشأنه وفسروه على نحو علمي بقولهم “هي علامة على أن الجرعة الثانية تؤدي وظيفتها نتيجة استجابة الجهاز المناعي، وبالتالي توفير حماية طويلة المدى ضد الفيروس”. ولا يوجد اختلاف بين الجرعتين الأولى والثانية، فكلتاهما متطابقتان تمامًا. إلا أن الجرعة الأولى تعمل ببساطة على تهيئة الجهاز المناعي بحيث يكون جاهزًا لإطلاق استجابة أكثر قوة عندما يحين وقت الجرعة الثانية. وقالت خبيرة الأمراض المعدية في كلية جونز هوبكنز للصحة العامة ديان جريفين: “الجرعة الثانية مجرد تضخيم أو تكبير أو توسيع للجرعة الأولى”. وتشمل الآثار الجانبية الشائعة الناجمة عن اللقاح، الألم والإحمرار والتورم في الذراع التي تتلقى الحقنة، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة. كما تشمل الآثار الجانبية المعتادة، التعب والصداع وآلام العضلات والقشعريرة والحمى والغثيان. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا عالميا 128 مليونا و287 ألفا و403 حالات بحسب بيانات موقع وورلد ميترز.

خليجيا، أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية مساء الإثنين 14 مسجداً مؤقتاً في خمس مناطق بعد ثبوت 14 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، بدورها أعلنت دولة الإمارات عن بدء إنتاجها لقاحها المضاد لفيروس كورونا “حياة ـ فاكس” وسيكون أول لقاح إماراتي الصنع على مستوى المنطقة وسيتم تصنيع اللقاح بواسطة “سي إن بي جي 42” وهي شركة مشتركة تم إنشاؤها حديثاً بين شركة “سينوفارم سي إن بي جي” مع شركة “جي 42” الإماراتية.

الى ذلك، استلمت السلطة الفلسطينية مئة ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا تبرعت به حكومة الصين ما يشكل أكبر دفعة لقاحات يتلقاها الفلسطينيون منذ بدء وباء كورونا في مارس 2020. بدورها أفادت وسائل اعلام مغربية بأن سلطات المغرب قررت تعليق الرحلات الجوية من وإلى فرنسا وإسبانيا، بسبب تفشي فيروس كورونا والسلالات المتحورة. وقد أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

دوليا، صرح سفير إيران في روسيا كاظم جلالي، بأن لقاحا إيرانيا ضد فيروس كورونا، سيكون متاحا للسكان الإيرانيين في غضون شهر أو شهرين. وقال جلالي في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية:”أنه بالإضافة للإنتاج المشترك وشراء لقاح سبوتنيك 5 الروسي فإن إنتاج اللقاح الإيراني سيبدأ قريبا جدا، في غضون شهر أو شهرين ليصبح متاحا لجميع الإيرانيين”. بدوره حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن الأميركيين من أنهم ما زالوا “بعيدين عن الانتصار” في الحرب على فيروس كورونا المستجد وحضّ الناس على الالتزام بالتحذيرات بخصوص الفيروس، فيما تواجه الولايات المتحدة موجة إصابات رابعة محتملة. يأتي ذلك في حين تلقت المكسيك الشحنة الأولى من مجموعة جرعات يبلغ إجماليها 7ر2 مليون جرعة من لقاح “أسترازينيكا” اقترضتها من الولايات المتحدة. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها ستشارك مخزونها من لقاح “أسترازينيكا” مع جارتيها المكسيك وكندا بناء على طلبهما. من جهته أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن بلاده تسعى لتوفير اللقاح ضد كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يمكن بحث مسالة “النفط مقابل اللقاح”. وقال مادورو “فنزويلا لديها ناقلات نفط، ولديها عملاء لشراء النفط، يمكن تخصيص جزء من إنتاج النفط لضمان تأمين جميع اللقاحات التي تحتاجها فنزويلا”. في السياق ذكرت معامل شركة “جونسون أند جونسون” الأميركي أنها سوف تبدأ تسليم لقاحها إلى أوروبا اعتباراً من 19 أبريل المقبل، حيث طلب الاتحاد الحصول على 200 مليون جرعة من المعمل امع إمكان طلب 200 مليون إضافية. من جهته أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشديد إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، وأرجع ذلك إلى ارتفاع عدد المدن ذات المخاطر العالية بأنحاء تركيا. آسيويا، قال الرئيس الباكستاني عارف علوي على “تويتر” إن الفحوص أكدت إصابته بكوفيد19 بعد تلقيه الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا. وأضاف “تلقيت جرعة (أولى) من اللقاح، لكن الأجسام المضادة تبدأ في النمو بعد جرعة (ثانية) كانت مقررة في غضون أسبوع. من فضلكم استمروا في التزام الحذر”. وبعد وقت قصير من إعلان الرئيس، قال وزير الدفاع برويز خطاك إن الفحوص أثبتت أيضا إصابته بالفيروس. الى ذلك أعلنت السلطات في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، إغلاق مراكز التسوق والمطاعم في إجازات نهاية الأسبوع ابتداء من 30 مارس، بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.