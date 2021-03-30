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صحة الكرخ تبين موقف اليوم الرابع للتلقيح بلقاح استرازنكا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن مدير عام دائرة صحة الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم الثلاثاء، موقف اليوم الرابع للتلقيح بلقاح استرازنكا الجرعة الاولى.
وجاء التوزيع، بحسب بيان الحجامي الذي حصلت الخليج 365 على نسخة منه، كالأتي:

قطاع الكرخ 670

قطاع العدل 617

قطاع الكاظمية 595

قطاع العامل 400

قطاع الاعلام 299

قطاع الدورة 266

قطاع المحمودية 173


قطاع ابو غريب 143

قطاع التاجي 130

قطاع الطارمية 38

مدينة الامامين الكاظميين عليهما السلام الطبية 82

مستشفى اليرموك التعليمي 132

مستشفى الكرخ العام 69

المجموع الكلي لليوم الرابع هو 3614

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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