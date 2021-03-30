انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تبين موقف اليوم الرابع للتلقيح بلقاح استرازنكا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن مدير عام دائرة صحة الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم الثلاثاء، موقف اليوم الرابع للتلقيح بلقاح استرازنكا الجرعة الاولى.
وجاء التوزيع، بحسب بيان الحجامي الذي حصلت الخليج 365 على نسخة منه، كالأتي:
قطاع المحمودية 173
قطاع ابو غريب 143
المجموع الكلي لليوم الرابع هو 3614
قطاع الكرخ 670
قطاع العدل 617
قطاع الكاظمية 595
قطاع العامل 400
قطاع الاعلام 299
قطاع الدورة 266
قطاع المحمودية 173
قطاع ابو غريب 143
قطاع التاجي 130
قطاع الطارمية 38
مدينة الامامين الكاظميين عليهما السلام الطبية 82
مستشفى اليرموك التعليمي 132
مستشفى الكرخ العام 69
المجموع الكلي لليوم الرابع هو 3614