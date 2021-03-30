انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تبين موقف اليوم الرابع للتلقيح بلقاح استرازنكا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مدير عام دائرة صحة الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم الثلاثاء، موقف اليوم الرابع للتلقيح بلقاح استرازنكا الجرعة الاولى.