انت الان تتابع خبر اغتيال نائب رئيس مجلس قيادة الثورة في العراق.. اليكم أبرز ما حدث في تاريخ اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 1889 - الانتهاء من بناء برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس. 1907 - بدء إنتاج الطائرات في أول مصنع في فرنسا. 1937 - اليابان تشكل حكومة جديدة في مدينة "نانكينج" العاصمة الصينية آنذاك. 1955 - المملكة المتحدة تنضم إلى حلف بغداد وتوقع معاهدة مع العراق.



1971 - اغتيال نائب رئيس مجلس قيادة الثورة في العراق حردان التكريتي أمام المستشفى الأميري في الكويت. 1971 - اغتيال نائب رئيس مجلس قيادة الثورة في العراق حردان التكريتي أمام المستشفى الأميري في الكويت. 1991 - إلغاء التمييز العنصري في جنوب أفريقيا. 2019 - فوز زوزانا تشابوتوفا بالانتخابات الرئاسية السلوفاكية لتصبح بِذلك أوَّل امرأة تتولَّى هذا المنصب في سلوفاكيا.