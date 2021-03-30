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اغتيال نائب رئيس مجلس قيادة الثورة في العراق.. اليكم أبرز ما حدث في تاريخ اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - 1889 - الانتهاء من بناء برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس.

1907 - بدء إنتاج الطائرات في أول مصنع في فرنسا.

1937 - اليابان تشكل حكومة جديدة في مدينة "نانكينج" العاصمة الصينية آنذاك.

1955 - المملكة المتحدة تنضم إلى حلف بغداد وتوقع معاهدة مع العراق.


1971 - اغتيال نائب رئيس مجلس قيادة الثورة في العراق حردان التكريتي أمام المستشفى الأميري في الكويت.

1991 - إلغاء التمييز العنصري في جنوب أفريقيا.

2019 - فوز زوزانا تشابوتوفا بالانتخابات الرئاسية السلوفاكية لتصبح بِذلك أوَّل امرأة تتولَّى هذا المنصب في سلوفاكيا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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