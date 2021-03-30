انت الان تتابع خبر السعودية تعلن نيتها لزيادة المنافذ الحدودية مع العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد سفير المملكة العربية السعودية في العراق، عبدالعزيز الشمري، اليوم الثلاثاء، أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غدا إلى المملكة تأتي في توقيت مهم، فيما أشار إلى أنه سيتم مناقشة عدد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة.